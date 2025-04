Miguel Bosé explica su tratamiento para poder recuperar la voz: "Te inyectan células madre y eso va colocándose de forma natural"

Miguel Bosé ha sido el último invitado de 'El Hormiguero'. El cantante sufrió un grave problema de salud que hizo que perdiera su voz. Este problema, como explicó a Pablo Motos, tuvo su origen en una infección en una muela y, como explica María Lamela, "le llegó a afectar a los intestinos".

El artista cuenta al presentador que se sometió a un tratamiento en una clínica de Lyon, en Francia, lo que le ha permitido recuperarse poco a poco. "Te hacen una extracción de células madre", explica a Motos, "te las inyectan y eso va absorbiendo y colocándose, de forma natural y nada tóxica".

Bosé indica que, tras el tratamiento, debes estar, aproximadamente, un mes y medio sin hablar debido a que "te ponen más de lo necesario". "El cuerpo va absorbiendo, mudo, gordo y cumpliendo años", añadía. "Imagínate el panorama", le dice a Pablo.

"¿Eso es ciencia o es agua de Carabaña?", pregunta, irónico, Iñaki López, "como este hombre no cree en las vacunas y no cree en la ciencia médica". "No sé hasta que punto es un tratamiento alternativo", responde María. "Eso, ahora mismo, es ciencia", apunta Beatriz de Vicente.