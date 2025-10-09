Beatriz de Vicente explica los requisitos necesarios para vender oro en España: "Debes acreditar la procedencia legal"

La abogada señala que para vender joyas se deben cumplir una serie de requisitos legales. Además, advierte que si la transacción supera los 1.000 euros se necesita una autorización expresa de la comisión de blanqueo de capitales.

Con el aumento del precio del oro, muchas personas se plantean vender aquellas joyas de este metal precioso que tienen en casa y que ya no utilizan o que no les gustan. Pero, ¿es fácil vender oro en nuestro país?

Beatriz de Vicente explica en Más Vale Tarde que para vender joyas se deben cumplir una serie de requisitos legales. "Tienes que entregar tu DNI y tienes que acreditar la procedencia legal", indica la abogada.

Si, por ejemplo, se quiere vender una joya familiar de la que no tiene factura, se puede indicar a la hora de la venta. "Esto va a quedar registrado porque toda compraventa deja un registro de transacciones", añade de Vicente, "a disposición de la Policía Nacional".

"No se pueden hacer transacciones que superen los 1.000 euros al mes", advierte Beatriz. "Si voy a superar los 1.000 euros necesito una autorización expresa de la comisión de blanqueo de capitales", añade. "Pero, ¿tú en qué programa te crees que estás? ¿En el de la Griso?", le dice Iñaki López.

