Beatriz de Vicente, sobre 'La casa de los horrores': "Tal era el clima de terror que los niños escondían todas sus lesiones"

Ocho niños fueron rescatados en 2023 en una casa de Colmenar Viejo, en Madrid, que fue bautizada como 'la casa de los horrores'. Estos eran maltratados por sus padres, que los maltrataban físicamente, los vejaban y agredían sexualmente. La Comunidad de Madrid ha pedido para el padre y la madre 266 y 185 años de prisión, respectivamente, por estos hechos.

Como señala Cristina Pardo, los maltratos provocaron que, en alguna ocasión, tuvieran que acudir a un centro médico. "Llama la atención que nadie detectara nada sospechoso", añade la presentadora. El padre, médico de profesión, los acompañaba y esto quizá podía provocar que los doctores no hicieran preguntas a los pequeños o decidieran no investigar con más profundidad, como señala Leo Álvarez.

El periodista, además, expone que una de las niñas tenía una calva con forma de 'L' en la cabeza debido a que el padre siempre la golpeaba en el mismo lugar. "Todo eso llegó a su colegio, durante muchos años, hasta el final, y nadie ha dicho nada", expone Álvarez.

Iñaki López pregunta a Beatriz de Vicente si el colegio de los pequeños también tiene algún tipo de responsabilidad. La abogada señala que, ahora, "vecinos, profesores, personas que conocían a la familia se llevarán las manos a la cabeza". "Tal era el clima de terror que los niños escondían todas sus lesiones", explica.

La abogada expone que se han omitido alguno de los episodios más macabros como que, por ejemplo, los obligaba a ver películas pornográficas "porque quería generarles aversión a las relaciones sexuales". "Las secuelas que va a deparar para los niños son irreparables", reflexiona.

