Beatriz de Vicente alaba a unos vecinos de Castelldefels que grabaron un intento de okupación: "Es una prueba infalible"

Un joven escaló un andamio para poder acceder a una vivienda vacía. Con una silla, comenzó a golpear las persianas para poder entrar en el piso. Unos vecinos decidieron grabar la escena.

En Castelldefels, Barcelona, un hombre ha subido a través de un andamio para poder acceder hasta el balcón de un piso situado en la cuarta planta. Como se puede ver en las imágenes, cuando llega coge una silla y comienza a golpear las persianas para así poder acceder a la vivienda.

El piso está vacío y, en estos momentos, es propiedad de un banco. Unos vecinos del edificio de enfrente fueron testigos del suceso y no dudaron en grabar la escena con su teléfono móvil. Como señala Leo Álvarez, tuvo que estar un buen rato hasta que consiguió romper la persiana.

Cuando consiguió su objetivo, avisó a un hombre que se encontraba en la calle gritándole: "¡Loco! ¡Ya estoy dentro!". La colaboración ciudadana permitió que la policía detuviera al okupa y, después, tapiaron las ventanas del edificio para evitar nuevas okupaciones.

"El alcalde de Castelldefels ha dicho que este piso se iba a convertir en un narcopiso, lo tenían claro", añade el periodista. Beatriz de Vicente, por su parte, indica que los vecinos han hecho bien en grabar la escena. "Es una prueba infalible", indica la abogada. "La grabación, chapó", concluye.

