Alberto Saiz, exjefe del CNI, sobre la desclasificación del 23F: "Estoy sabiendo más cosas ahora de las que sabía entonces"

Alberto Saiz, exdirector del CNI, recuerda en Más Vale Tarde cuando fue a ver los archivos del CNI sobre el 23F y "estaban bastante secos" y afirma que su desclasificación beneficia a la imagen del Centro Nacional de Inteligencia.

Más Vale Tarde habla con Alberto Saiz, exdirector del CNI, que en una entrevista con Gonzo en 'Salvados' ya dijo que los archivos sobre el 23F estaban "muy empobrecidos" porque durante años se habían eliminado muchos documentos.

En el vídeo sobre estas líneas, Saiz explica que es muy difícil saber quién o qué se borró de aquel suceso. Sí apunta que hay muchos documentos de los que se han desclasificado que en parte "están fuera de contexto" o "descabalgados", lo que hace muy difícil una lectura completa del 23F.

En su caso, echa de menos los documentos relacionados con los momentos previos al intento de golpe de Estado, ya que "una operación de este calibre requiere una preparación muy grande" y "debe dejar un rastro documental enorme".

Saiz también analiza los documentos que implican a seis agentes del CNI en el golpe, así como el llamado 'informe Jáudenes', que según él "es más exculpatorio" que el que señala a estos agentes.

Por ello, el exdirector del CNI opina que la desclasificación de los documentos "a lo único que beneficia es a crear una imagen de que el CESID no intervino en la organización y preparación del 23F".

Saiz recuerda que cuando fue a ver los archivos del CNI sobre el 23F "estaban bastante secos", hasta el punto de que asegura que "estoy sabiendo más cosas ahora de las que sabía entonces".

A pesar de todo, defiende que el 23F "es un asunto totalmente diferente al resto" y que "el CNI sabe bien cómo guardar información y tiene unos archivos muy amplios de todas las cosas que se tocan". Además, señala la importancia de aprobar una nueva ley de Secretos Oficiales como "paso necesario, obligado e imprescindible".

