Golpe de Estado
Antonio Rubio señala que hay muchos documentos del 23F sin desclasificar: "Quedarse con un aperitivo es cabrear al personal"
El periodista e historiador no se ha mostrado muy contento con esta desclasificación. Aunque ve positivo que se conozcan estos documentos, cree que es necesaria una nueva ley de secretos oficiales.
Este miércoles se han desclasificado unos 100 documentos del 23 F. El periodista e historiador Antonio Rubio ha manifestado que no está muy de acuerdo con esta desclasificación. "Quedarse con un aperitivo es cabrear al personal", afirma.
El periodista afirma que hay muchos más documentos de ese suceso histórico. "Desde el 81, o antes, hasta el día de hoy ha habido muchos jefes del SECED, del CESID, del CNI, diferentes ministros en el ministerio de Defensa, diferentes intereses y cada uno de los que ha ido pasando han ido sustrayendo", explica,
Iñaki López señala que en su momento se habló mucho de Martín Villa, "que, por lo visto, le dio a la máquina de triturar papel durante muchos años con temas relativos a policías, militares o políticos". "Parece que el exministro de interior hizo una limpia importante", añade.
"Cada uno que ha ido pasando se ha ido llevando aquellos que podía de alguna forma afectar a su persona o a compañeros, amigos y demás", indica Rubio. El periodista indica que, aunque ve positiva esta desclasificación, considera necesaria una nueva ley de secretos oficiales. "Este tema no se acaba de tratar", expone López, "y tenemos una ley del año 68".
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.