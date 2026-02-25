"Te echábamos de menos"
Marina Valdés vuelve a Más Vale Tarde después de sufrir un atropello: "Encantada de estar con vosotros"
La reportera fue arrollada por un vehículo frente a las instalaciones de Atresmedia mientras cruzaba un paso de cebra. Por fortuna, no sufrió daños graves ni se rompió ningún hueso.
Marina Valdés ha vuelto a Más Vale Tarde después de sufrir un aparatoso accidente. La reportera fue atropellada por un vehículo frente a las instalaciones de Atresmedia a principios del mes de febrero.
El coche la golpeó en la cadera derecha y la levantó por completo. Debido al intenso dolor, terminó perdiendo el conocimiento. Por fortuna, a pesar de lo aparatoso del atropello, la periodista no sufrió ningún daño grave ni se rompió ningún hueso.
La reportera ha sido recibida con alegría por Iñaki López. "Qué placer volver a verte en este nuestro plató", afirma el presentador, "te echábamos de menos". "Encantada de estar con vosotros, por supuesto", responde Marina.
Valdés afirma que está "un poco tiesa", pero que está bien. "Todo correcto", añade. "Ahora a sacarse el carné", añade Cristina Pardo. "Ojo, que me he sacado el teórico estando de baja por un atropello", comenta ella, "esto es un hecho histórico".
