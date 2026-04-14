Bea de Vicente, sobre el zulo de la casa de Traspinedo: "Esther López podría haber estado muerta ahí todos esos días"

Las fotos inéditas a la que ha tenido acceso laSexta muestran el interior del zulo de la que fue casa de Óscar, principal sospechoso del crimen de Esther López. Bea de Vicente señala que, por lo que dice la autopsia, el cuerpo de Esther podría haber estado ahí.

laSexta ha tenido acceso a fotos inéditas del interior del zulo de la casa de Traspinedo que pertenecía a Óscar, principal sospechoso del asesinato de Esther López, y que vendió hace unos años.

El nuevo dueño ha descubierto por casualidad esta estancia secreta que la Guardia Civil no detectó en el primer registro y en la que se puede ver que está anegada de agua y la trampilla por la que se accede a través de una escalera metálica.

Bea de Vicente recuerda que, según la autopsia de Esther, "el cuerpo presenta unas manos muy maceradas, lo que significa que pudiera haber estado en un lugar húmedo. Ahí dentro pudiera ser".

La abogada explica que la hipótesis que se plantea es que "pudiera haber estado muerta en ese zulo todos esos días y que luego se la traslade y se simule ese atropello".

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