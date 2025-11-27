Bea de Vicente, sobre la situación anímica de Ábalos: "Creo que tiene una fragilidad emocional real"

La letrada ha dado su opinión acerca de la evolución del ánimo del exministro a medida que avanzaba la investigación del caso Koldo.

Más Vale Tarde ha repasado las declaraciones que ha ido ofreciendo el exministro José Luis Ábalos a medida que avanzaba la investigación del caso Koldo. Concretamente, se han detenido en la que realizó en febrero de 2024, cuando el PSOE le obligó a pasarse al Grupo Mixto en el Congreso. Entonces aseguró que no tenía "a nadie detrás ni al lado". Tras este momento, la abogada Beatriz de Vicente ha señalado que cree que "no está impostada su debilidad", así como piensa que "tiene una fragilidad emocional real".

"Hay gente que lo lleva mejor y otra que lo lleva peor y Ábalos tiene pinta de andar flojillo", ha continuado la presentadora Cristina Pardo. "No tiene nada que ver físicamente José Luis Ábalos, con el que era hace unos meses", ha apostillado el jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina. En la misma línea, se ha vuelto a pronunciar De Vicente, que ha indicado que "por sus factores personales" cree que el exministro está "tomando ansiolíticos".

Con todo, en un tono más jocoso, el presentador Iñaki López ha apuntado que "habría que dejar hacer todas las alocuciones con un pitillo en los labios"."Ganaría un punto cinematográfico todo esto que estamos viendo", ha añadido.

Estas declaraciones se producen después de que el juez instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, haya decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el exministro y su exasesor por apreciar riesgo de fuga "extremo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.