Bea de Vicente, sobre la revisión de condena a Rosa Peral: "La confesión de Albert López no la exculpa"

El Tribunal Supremo estudiará la petición de revisión de la condena de Rosa Peral, que fue condenada a 25 años de prisión por, supuestamente, haber asesinado a su pareja, Pedro, en 2017, en el conocido como 'crimen de la Guardia Urbana' de Barcelona. Esta petición llega después de que las abogadas de Peral presentasen un recurso ante el Alto Tribunal tras confesar Albert López que él mismo cometió el asesinato.

Beatriz de Vicente explica que este recurso de revisión solo puede llevarse a cabo si se dan unas condiciones muy específicas: "Que se haya condenado a alguien en base al testimonio de un testigo falso o que aparezca un hecho absolutamente novedoso que demuestre que se ha condenado a un inocente, como podría ser este caso".

"Hay dos fases, en la primera, el presidente del Supremo decida si hay indicios para presentar la revisión, y en la segunda, se decide sobre esa revisión", añade la abogada, detallando el procedimiento que se seguirá en este caso en los próximos meses.

No obstante, aclara que la declaración de López no implica necesariamente la absolución de Rosa Peral. "Que Albert López haya reconocido su participación no la exculpa", concluye Beatriz de Vicente en Más Vale Tarde.