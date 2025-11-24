Bea de Vicente: "Poner una anestesia intravenosa sin la autorización, ya no hablamos de homicidio imprudente, sino de dolo eventual"

La muerte de una niña de seis años tras ser atendida en una clínica dental privada de Alzira ha generado una fuerte conmoción. En Más Vale Tarde, la abogada Bea de Vicente explicó las posibles consecuencias legales que podría afrontar el centro sanitario.

El pasado viernes saltó la noticia del fallecimiento de una niña de seis años tras haber sido atendida en una clínica dental privada en Alzira (Valencia). La menor ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria. En el mismo centro se encontraba ingresada en la UCI una menor de cuatro años que también había sido tratada por la misma clínica.

En los días posteriores se ha sabido que la clínica no contaba con autorización para administrar anestesia intravenosa.

Desde el plató de Más Vale Tarde, Bea de Vicente ha explicado cuáles pueden ser las implicaciones legales para el centro. "Poner una anestesia intravenosa sin la autorización, ya no es que hablemos de un homicidio imprudente, sino de un dolo eventual", señala la abogada.

"Estás realizando una acción asumiendo que algo puede ir mal. Os recuerdo que la anestesia requiere de unas pruebas previas", concluye la colaboradora.

