Chema Crespo, sobre el movimiento falangista en España: "Estamos asistiendo a un rejuvenecimiento de este tipo de organizaciones"

"Juventud que están haciendo suyos los discursos, que los gritan, que los jalean, que amenazan", ha remarcado, sobre la manifestación en la que agrupaciones de ultraderecha reunieron a varios cientos de personas, en su mayoría jóvenes, que gritaron proclamas fascistas, homófobas y racistas.

Cientos de personas convocadas por Falange Española se manifestaron el pasado viernes en Madrid "contra el régimen del 78" que calificaron de "genocida" y reivindicaron la figura de José Antonio Primo de Rivera con cánticos del 'Cara al sol', el himno falangista, y el brazo en alto. Durante la marcha se escucharon proclamas fascistas, homófobas y racistas.

Agrupaciones de ultraderecha, como Fuerza Nueva, Falange Española de las JONS o España 2000, reunieron a varios cientos de personas, en su mayoría jóvenes, para recordar al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, un día después de que se cumplieran 89 años de su muerte y 50 de la del dictador Francisco Franco.

Durante la concentración, los manifestantes criticaron la ley de memoria democrática y el bipartidismo por permitir que "la violencia inmigrante, la gestión sanitaria, el aborto o la eutanasia" estén generando "un genocidio" en España. Además, algunos ondearon banderas preconstitucionales, además de otros muchos símbolos de la Falange.

Sobre esa mayoría de personas jóvenes se ha pronunciado este lunes Chema Crespo en Más Vale Tarde, donde ha asegurado que "estamos asistiendo a un rejuvenecimiento de este tipo de organizaciones". "Todos los hemos visto, eran los famosos nostálgicos, gente muy veterana, gente muy mayor, barrigudos, con bigote... Pero aquí estamos viendo juventud", ha apuntado.

"Juventud que están haciendo suyos los discursos, que los gritan, que los jalean, que amenazan", ha remarcado. Cuando han querido quitarle peso al número de asistentes señalando que eran 300, ha destacado que "300 son multitud". "Hay procedimiento para poder identificar a quienes han proferido gritos de esas características y al mismo tiempo elaborar informes para que con carácter preventivo prohibirlo", ha dicho.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.