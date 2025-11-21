Juan Fernández Miranda, sobre las mentiras de Mazón: "Hay intencionalidad de no contar lo que pasó en esas horas"

El periodista ha repasado las explicaciones ofrecidas por Mazón sobre el día de la DANA. Lo ha hecho después de que haya declarado ante la jueza de Catarroja el dueño del Ventorro.

El adjunto al director de 'El Confidencial', Juan Fernández Miranda, ha repasado en Más Vale Tarde las explicaciones que ha dado el president saliente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sobre su gestión de la DANA. En este sentido, Miranda ha aseverado que "hay una evidencia que es que hay una intencionalidad de no contar la lo que pasó en esas horas". "Hay versiones que no encajan sobre detalles que parecen menores, pero que revelan que hay un interés por no contar todo lo que sucedió", ha añadido.

Asimismo, ha considerado que lo más importante de las versiones ofrecidas por Mazón y Maribel Vilaplana -la periodista que comió con él el fatídico día 29 de octubre de 2024- "tiene que ver con las horas finales". Concretamente, Miranda ha incidido en tres cuestiones: "¿A qué hora salen del Ventorro?, ¿qué hacen hasta que llegan al parking?, y, luego, que diga el camarero que en ningún momento le vio nervioso".

Por último, a su modo de ver, el hecho de que Mazón se pusiese un jersey es "una chorrada". De hecho, a modo de anécdota, ha recordado una ocasión en la que comió con el exlíder valenciano en la que pidió "permiso para ponerse un jersey y una corbata". "Ahora lo pienso y lo mismo estaba montando una excusa", ha concluido.

Estas palabras se han producido después de que el dueño de El Ventorro, el restaurante donde comieron Mazón y Vilaplana, haya declarado ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA.

