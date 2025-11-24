Cristina Pardo reacciona al baile de Maduro: "Parece una broma, pero no sé si a los venezolanos les hará tanta gracia"

Mientras el Gobierno de Trump ya considera a Nicolás Maduro un terrorista y aumenta la tensión en torno a Venezuela, el presidente reacciona bailando. El momento, y la reacción de Cristina Pardo, en este vídeo.

Donald Trump eleva aún más la presión sobre Nicolás Maduro, al que ya se le considera oficialmente 'terrorista' y se le incluye dentro del cártel de los Soles. Además, un 20% de la flota de Estados Unidos ya se sitúa frente a las costas de Venezuela.

Maduro, por su parte lleva semanas entrenando a las milicias bolivarianas y al ejército para responder ante cualquier ataque que busque deponerlo.

Mientras tanto, el presidente venezolano continúa pidiendo "paz" desde los medios oficiales e incluso en esta ocasión se le ha podido ver bailando una canción que mezcla algunas frase suyas.

"Es pegadiza", reacciona Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, mientras que Cristina Pardo comenta que "parece que es una broma, pero te está amenazando el presidente de Estados Unidos con una intervención militar". "No sé si a los ciudadanos venezolanos les hará tanta gracia", sentencia.

