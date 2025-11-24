La bisnieta del dictador Mussolini, entre los asistentes a la concentración falangista en Madrid

Durante su estancia en la capital, Orsola Mussolini asistió a la marcha de Falange, donde se profirieron consignas homófobas, racistas, e incluso se habló de "un tiro en la nuca" para Pedro Sánchez.

Orsola Mussolini, bisnieta del líder fascista italiano, fue una de las personas que acudió este viernes a una marcha falangista en Madrid, donde se hizo una fotografía con Manuel Andrino, líder de Falange.

Además, al día siguiente, la bisnieta del dictador participó en una conferencia en la capital en la que se habló de fascismo. A continuación, comió con líderes de España 2000 y, tras ello, se fue a visitar la antigua sede de Falange. Y el domingo, Orsola Mussolini visitó el cementerio de Paracuellos del Jarama.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid permitió el viernes la manifestación de Falange por el centro de la ciudad y aunque acudieron tan solo 300 personas, fueron suficientes para proferir consignas homófobas, de odio e incluso pedir "un tiro en la nuca" para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ahora, la delegación de Gobierno estaría estudiando pedir a Falange solicitar una multa para los organizadores de la manifestación por las proclamadas de odio vertidas. "Aquí no hay hueco, los menas a Marruecos", o que "la violencia inmigrante, la gestión sanitaria, el aborto o la eutanasia" estén generando "un genocidio" en España fueron algunas de las que se hicieron. Además, reivindicaron la figura de José Antonio Primo de Rivera con cánticos del 'Cara al sol', el himno falangista, y el brazo en alto.

