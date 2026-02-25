Bea de Vicente, sobre la nueva denuncia por presunta agresión sexual contra Errejón: "Para mí tiene difícil encaje penal"

Beatriz de Vicente analiza en este vídeo la nueva denuncia por agresión sexual que habría presentado otra actriz contra Íñigo Errejón: "Digamos que no es un relato de una agresión sexual muy clara y va a dar que hablar, seguro".

Justo cuando su proceso judicial por presunta agresión sexual a Elisa Mouliáa encaraba la recta final, otra actriz ha presentado una nueva denuncia contra Íñigo Errejón, al que acusa de una presunta agresión sexual.

Para Beatriz de Vicente, "el desarrollo de los hechos sorprende, porque sería casi un 2.0 del caso Mouliáa". En este sentido, afirma que, en su opinión, esta nueva denuncia tiene "difícil encaje penal".

A la abogada le llama la atención que esta segunda denuncia se haya hecho pública cuando la denunciante ha pedido que su identidad se mantenga en el anonimato, ya que eso es "una forma de exponerla".

Tras estudiar la denuncia, Bea considera que de nuevo "estos hechos son muy controvertidos", ya que "hablamos de alguien que no quería una, dos, tres, cuatro veces" y que "ha habido varios encuentros" y "distintas situaciones en las que vuelven a encontrarse".

Por ello, apunta que "es difícil comprender cómo una mujer adulta, en varias ocasiones, mantiene relaciones con alguien con el que, al parecer, no quiere" sin que medie "una amenaza, una coacción" o "una situación de sometimiento laboral". "Digamos que no es un relato de una agresión sexual muy clara y va a dar que hablar, seguro", sentencia.

