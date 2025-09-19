Bea de Vicente, sobre la investigación por la DANA: "Es una instrucción histórica. Nunca se había sentado en el banquillo a la Administración por un desastre natural mal gestionado"

La declaración del máximo responsable de la Confederación Hidrográfica explica en sede judicial que "no dábamos crédito" ante la pasividad de las autoridades.

Este viernes se ha producido una esperada declaración ante la jueza que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre, la del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Según ha declarado, ante la pasividad de las autoridades, tuvo que ser él el que propuso enviar la alerta. Es más, ha dicho que se movió "porque no se tomaban medidas".

Sobre sus palabras, ante la jueza de la DANA, se ha debatido este viernes en la mesa política y judicial de Más Vale Tarde. Entre los presentes, la jurista Bea de Vicente, que ha explicado que estamos ante "una instrucción histórica", porque "nunca se había sentado en el banquillo a alguien de la Administración Pública por un desastre natural mal gestionado".

Considera que es una investigación muy importante y que va a esclarecer asuntos claves. "Yo creo que esta instrucción lo que va a conseguir es darnos ciertas respuestas que de otra manera no hubiéramos tenido", continúa, para explicar por qué, también, que un caso complicado.

Habrá que ver qué testimonios pesan más y se acogen a veracidad, porque de momento es la palabra de unos contra la de otros. Todos los posibles responsables le mandan la pelota a otra persona. Y también porque, aunque se demuestre "la infracción" de no haber cuidado a la ciudadanía como se debía durante la DANA, va a ser difícil demostrar que una persona no habrí