Ahora

Caso Koldo

Bea de Vicente explica por qué Santos Cerdán está en prisión provisional mientras Ábalos y Koldo siguen libres

¿Qué están diciendo? El exdiputado socialista lleva en prisión desde el 30 de junio por el caso Koldo como presunto cabecilla de la trama.

santos-cerdan-prisión
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El juez del Tribunal Supremo ha dejado este jueves en libertad a Koldo García, al igual que hizo el miércoles con el exministro José Luis Ábalos, al considerar que "no se advierte en el caso y en este momento el concurso de ninguno de los elementos que podrían determinar la procedencia de tan grave limitación de su derecho fundamental a la libertad".

Sin embargo, el exdiputado socialista Santos Cerdán, también investigado en el conocido como caso Koldo, lleva en prisión provisional desde el pasado 30 de junio. ¿Por qué él sí y Ábalos y Koldo no?

La abogada Bea de Vicente, ha explicado en Más Vale Tarde los factores clave que han determinado las decisiones del juez. El principal es que Santos Cerdán está colocado como el jefe de la trama y la investigación sobre él está en una fase muy inicial.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Supremo mantiene en libertad a Koldo aunque el juez cree que puede tener dinero oculto y vínculos en el extranjero
  2. El fracaso de Juanma Moreno con la reconstrucción de la sanidad andaluza: del escándalo de los cribados a las listas de espera
  3. Última hora de la guerra Rusia-Ucrania | Trump y Putin hablarán este jueves, 24 horas antes de recibir a Zelenski en Washington
  4. Ni tregua ni alivio: Gaza sigue sin agua ni comida mientras Netanyahu bloquea la entrada de ayuda humanitaria
  5. La Abogacía del Estado recurre la absolución de Ana Duato por fraude fiscal
  6. ¿Es posible intervenir el mercado de la vivienda? Para los expertos la idea de 'una persona, una casa' choca con la normativa europea