Bea de Vicente explica por qué Santos Cerdán está en prisión provisional mientras Ábalos y Koldo siguen libres

¿Qué están diciendo? El exdiputado socialista lleva en prisión desde el 30 de junio por el caso Koldo como presunto cabecilla de la trama.

El juez del Tribunal Supremo ha liberado a Koldo García y al exministro José Luis Ábalos, al no encontrar elementos que justifiquen limitar su derecho a la libertad. Sin embargo, el exdiputado socialista Santos Cerdán permanece en prisión provisional desde el 30 de junio. La abogada Bea de Vicente explicó en Más Vale Tarde que la razón principal es que Cerdán es señalado como el líder de la trama y su investigación está en una fase muy inicial. Esto justifica un enfoque diferente en su tratamiento judicial en comparación con García y Ábalos.

El juez del Tribunal Supremo ha dejado este jueves en libertad a Koldo García, al igual que hizo el miércoles con el exministro José Luis Ábalos, al considerar que "no se advierte en el caso y en este momento el concurso de ninguno de los elementos que podrían determinar la procedencia de tan grave limitación de su derecho fundamental a la libertad".

Sin embargo, el exdiputado socialista Santos Cerdán, también investigado en el conocido como caso Koldo, lleva en prisión provisional desde el pasado 30 de junio. ¿Por qué él sí y Ábalos y Koldo no?

La abogada Bea de Vicente, ha explicado en Más Vale Tarde los factores clave que han determinado las decisiones del juez. El principal es que Santos Cerdán está colocado como el jefe de la trama y la investigación sobre él está en una fase muy inicial.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.