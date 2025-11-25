Bea de Vicente, tras escuchar a una joven a la que Martiño Ramos hizo fotos en Cuba: "Esa niña podía haber muerto, estos sujetos aprenden"

La letrada ha reaccionado al testimonio de Jocelyn, quien ha explicado como Ramos contactó con ella y las sugerencias que le hacía para las sesiones de fotos, así como la tapadera que usaba.

La abogada Beatriz de Vicente ha reaccionado al testimonio de Jocelyn, una de las chicas a las que el ya detenido Martiño Ramos Soto fotografió en Cuba. En este sentido, De Vicente ha señalado que "esa niña podría haber muerto". "Estos sujetos aprenden que las testigos con vida les complican la vida", ha agregado.

En un video emitido justo antes de las declaraciones de la letrada, se puede ver como la chica ha explicado que Ramos contactó con ella a través de Instagram. "Me escribe a mi cuenta por Instagram, me decía que mis rasgos faciales eran bonitos, que quedarían bonitos en cámara", ha detallado la joven, quien ha añadido que el arrestado se definía como "un fotógrafo aficionado que ni cobraba ni pagaba por el trabajo". Cabe destacar que cambió su nombre y foto en redes para no levantar sospechas.

En Cuba las chicas tiene grandes dificultades para desarrollarse como modelos, por eso confió en él, algo de lo que se aprovechó. Del mismo modo, la joven ha indicado que Ramos Soto "nunca llegó a hablar como tal de su pasado". "Él como que había venido a Cuba de vacaciones y que esperaba quedarse un buen tiempo", ha manifestado en relación con la tapadera que utilizaba el antiguo profesor.

Posteriormente, ha contado que aceptó la oferta del supuesto fotógrafo, quien le pidió hacer "fotos sexys". No obstante, ella no aceptó y ha reconocido que no se sintió cómoda con él en ningún momento: "Yo tenía miedo. Estuve muy cerca y sola con él".

Solo llegaron a hacer esta sesión de fotos, puesto que un día después de hacerlas, Ramos desapareció. Ella le volvió a escribir y el detenido le dio un nuevo número de teléfono en el que contactar. Además, ha verbalizado que Ramos Soto le ofreció volver a "quedar para hacer fotos" con motivo de Halloween en el parque Lenin. Sin embargo, ella rechazó el ofrecimiento porque este lugar "está abandonado, no hay personas y nadie va allí".

Martiño Ramos Soto fue detenido el pasado 24 de noviembre en Cuba después de que la Policía Nacional le incluyese en la lista de los diez fugitivos más buscados y reclamase a las autoridades de la isla que tomasen medidas cautelares. Está condenado a 13 años y medio de cárcel, así como a 21 de inhabilitación por agredir sexualmente a una alumna menor de edad durante cuatro años en los que realizó prácticas "sádicas". Se fugó de España el pasado mes de julio y vivía en Cuba fotografiando a chicas.

