OceanGate fue la empresa encargada de crear el submarino Titan, cuyo objetivo era llevar a aquellas personas que lo deseasen a ver los restos del Titanic. Lo logró con éxito en dos ocasiones, pero no hubo un tercer regreso exitoso. Uno de sus creadores, Stockton Rush, iba dentro del aparato cuando se produjo la "implosión catastrófica".

Rush reconocía que quería ser recordado como "un hombre innovador". "Creo que fue el general MacArthur quien dijo: 'Eres recordado por las reglas que rompes'. Yo he roto algunas reglas para hacer esto", afirmaba en un vídeo.

"Creo que las he roto respaldado por buenos ingenieros y lógica. Titanio y fibra de carbono, hay una regla para no hacerlo, pues lo hice", presumía, una combinación de materiales que no ha sido capaz de aguantar la presión del mar.

Para Rush, el futuro de la Humanidad "está bajo el agua, no en Marte". Junto con él, en el aparato iban Hamish Harding, Shahzada Dawood y su hijo y Paul-Henry Nargeolet.