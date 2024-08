Mateo, el niño de 11 años asesinado el domingo en Mocejón (Toledo), conocía a su presunto asesino. Según ha podido conocer en exclusiva laSexta, el joven de 20 años que ha sido detenido en relación al asesinato de Mateo le conocía, así como a su grupo de amigos.

El detenido era amigo de otro de los amigos que vivía enfrente de Mateo y con quien se relacionaba la víctima. En la tarde de este lunes, el joven, de nacionalidad española, ha sido detenido por la Guardia Civil, que ha registrado su vivienda en busca del arma del crimen.

Mateo fue asesinado mientras jugaba con otros amigos al fútbol, siendo apuñalado con un objeto punzante en el campo municipal 'Ángel Tardío'. Se desconoce el móvil del crimen, pero sí se ha descartado que se trate de una acción terrorista yihadista protagonizada por un actor solitario.

La Guardia Civil mantenía abiertas distintas líneas de investigación sobre los hechos. El portavoz de la familia y primo del niño asesinado, Asell Sánchez, explicó que se buscaba por tierra, mar y aire al "indeseable" que acabó con la vida de Mateo, en un operativo al que se han sumado efectivos de la policía española y del instituto armado de Madrid.

Sánchez relató que la familia está "destrozada" y que cada segundo y cada minuto que pasa está "peor" porque "es cuando más echas en falta al pequeño y no entiendes nada porque no tiene sentido", por lo que el dolor se acrecienta, a la vez que "las dudas y la rabia" de no saber por qué ha pasado.

En este sentido, apuntó que el asesino "sabía a lo que iba" y que "le tocó a Mateo como le podía haber tocado a cualquiera", porque el domingo por la mañana en el polideportivo había un campeonato de tenis, además de los niños que estaban jugando al fútbol, pero "fue a por los más débiles", añadió.