El arzobispo de Granada, cuenta lo que le dijo el papa Francisco cuando estaba ingresado por COVID: "No tienes permiso mío para marcharte"

Más Vale Tarde conectó en directo con José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, quien compartió la especial relación que mantenía con el papa Francisco, marcada por un momento muy significativo ocurrido en plena pandemia.

Todo comenzó en marzo de 2020, durante la primera ola del COVID-19. Gil Tamayo explicó que se encontraba muy grave, y que los médicos temían por su vida. Ante esta situación, su estado fue comunicado al arzobispo de Ávila, quien a su vez informó al papa Francisco.

"Me llamó el papa y me dijo: 'Diles que no tienes permiso mío para marcharte'", recuerda con emoción el arzobispo. Una frase que, según cuenta, le dio fuerza en ese momento tan delicado.

Ya recuperado, Gil Tamayo tuvo una audiencia privada con el pontífice en la que le expresó su agradecimiento con estas palabras: "Ahora creo en las palabras de Jesús en lo que se llama el poder de las llaves de San Pedro. Y el papa se reía", relató entre sonrisas.

Durante la entrevista, el arzobispo también destacó el compromiso del papa Francisco con los más vulnerables: "El papa ha hablado sobre todo con los gestos. Y estos gestos últimos definen una impronta de su significado, que es el amor a los pobres, el amor a los únicos, a los descartados", afirmó.