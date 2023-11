Un agujero misterioso ha aparecido repentinamente junto a un bloque de viviendas en Aranjuez (Madrid). Se trata de un socavón de unos 20 metros de profundidad y cinco de diámetro que ha obligado a desalojar a 23 familias por precaución.

El agujero se detectó el pasado sábado 18 de noviembre en una zona verde situada en la Calle Cáceres, barrio de La Montaña. "Me he dado cuenta de que ha seguido cayendo. Esta parte que se ve aquí no estaba", señala una vecina. El misterio en torno al socavón sigue creciendo como el propio agujero, del que incluso emana humo.

Ignacio Díaz, delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Aranjuez, ha asegurado que "las causas" de la aparición del agujero, de momento, "son desconocidas". Podría tratarse de una cueva subterránea de miles de años cuyas dimensiones son una incógnita.

"Venía escuchando ruidos desde hace tiempo, pero el viernes en la noche escucharon" un ruido como de "petardos". Las familias han desalojado la zona, pero denuncian que no les han dado alternativas. "No está la alternativa habitacional ni por parte del Ayuntamiento ni por parte de la propiedad", asegura una vecina afectada.