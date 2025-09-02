Antonio Maestre, sobre la reunión de Illa con Puigdemont: "Lo mal hecho es que no se haya producido en España"

Antonio Maestre reflexiona sobre la reunión de Salvador Illa y Carles Puigdemont y asegura que, a pesar de estar en contra de la ley de amnistía, es una "anomalía" que el encuentro haya tenido que suceder en Bruselas.

Hoy tenía lugar la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas, un encuentro que ha durado poco más de una hora y que, en opinión de Iñaki López, beneficiaría al actual president de la Generalitat.

Antonio Maestre coincide en el vídeo sobre estas líneas con el presentador de Más Vale Tarde, si bien asegura que "lo mal hecho es que esa reunión no se haya producido ya en España".

El periodista recuerda que siempre se ha posicionado en contra de la ley de amnistía, pero que independientemente de lo que piense él o los jueces, "la ha aprobado el Congreso de los Diputados".

Por tanto, Maestre considera que "Puigdemont ya tendría que estar en España y esa reunión se tendría que haber dado en España". "La anomalía es que se haya producido allí por las razones por las que se ha producido", sentencia.