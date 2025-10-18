Gaza denuncia la entrega de cadáveres sin nombre y con "señales de ejecución o torturas" por parte de Israel

Los detalles Según dicen, de los 135 cuerpos solo tres tenían nombre y apenas han podido identificar a siete. "Les habían pegado antes de matarlos e incluso les maltrataron después de muertos", señalan los médicos gazatíes.

Israel ha entregado los cadáveres de palestinos retenidos, muchos con señales de ejecución y tortura, según el Ministerio de Sanidad de Gaza controlado por Hamás. Los cuerpos, entregados a la Cruz Roja, presentan disparos, huellas de atropellos por tanques y están en condiciones que dificultan su identificación. De los 120 cuerpos, solo tres tenían nombre, y apenas seis han sido identificados. Los médicos del Hospital Nasser en Jan Yunis confirman signos de palizas y ejecuciones. La entrega de cuerpos es un obstáculo para el alto el fuego en Gaza, mientras Netanyahu y Trump amenazan con reanudar bombardeos, acusando a Hamás de mentir sobre rehenes.

Sin nombre. Con "señales de ejecución o torturas". Con disparos de bala e, incluso, con huellas de haber sido atropellados por un tanque. Así es como Israel está entregando los cadáveres de los palestinos retenidos según el Ministerio de Sanidad de Gaza controlado por Hamás. Así es como están llegando los cuerpos de los cautivos. Así lo cuentan, además, los médicos del Hospital Nasser en la ciudad de Jan Junis.

Porque Israel ha ido entregando en tandas los cuerpos. Lo ha hecho conforme a lo acordado con Trump, de entregar 15 cadáveres por cada rehén israelí sin vida. Todos, entregados a la Cruz Roja. La gran mayoría, sin identificar. El organismo, como neutral que es, tan solo traspasa la información que recibe de, en este caso, las autoridades israelíes. De los 135, solo tres tenían nombre.

En el enclave confían en que una prenda de ropa les permita reconocerlos ante la falta de nombres y de datos. Ante el deterioro de unos cuerpos que, como cuentan, estaban muy deteriorados. Según ha explicado Ahmed Zair, director general de medicina forense, en Al Jazeera, apenas han identificado a siete.

Y según cuenta Munir al Bursh, director general del Ministerio de Sanidad gazatí que está en manos de Hamás, al menos 30 de estos cuerpos presentaban "señales de ejecución o torturas". De haber recibido disparos. De haber sido, incluso, atropellados por un tanque. Con huellas de estos vehículos por sus cuerpos. La tarea de identificación, tal y como ha afirmado Zair, es "imposible" debido a "la falta total de información de Israel".

Acusan a Israel

Esto es algo que confirman también los médicos del Hospital Nasser en Jan Yunis. Según recogen en 'The Guardian', los cuerpos que han recibido de la Cruz Roja presentaban signos de palizas o de ejecuciones sumarias. "Casi todos tenían los ojos vendados, estaban atados y tenían heridas de bala entre los ojos. La mayoría habían sido ejecutados", ha relatado el doctor Ahmed al-Farra.

Pero había más: "Tenían cicatrices y su piel estaba decolorada. Esto es una señal de que les habían pegado antes de matarlos, y después de muertos también habían maltratado a los cuerpos".

El galeno, en ese sentido, ha expresado que es imposible realizar las pruebas de ADN por el estado de los hospitales de Gaza, bombardeados sin descanso durante estos dos años. Además, ha apuntado a Israel: "Conocen la identidad de los cuerpos, pero quieren que las familias sufran más".

Los cuerpos, según las autoridades del hospital, se entregaron con etiquetas y sin nombres tras su conservación en cámaras refrigeradas en Israel. Están tratando de identificarlos con la ayuda de los familiares de los desaparecidos.

La entrega de los cautivos está siendo el gran problema para la aplicación del alto el fuego en Gaza. El suministro de ayuda humanitaria al enclave sigue siendo escaso, debido según Israel a la demora en la entrega de 28 cuerpos israelíes y porque, aseguran, uno de los que han recibido no se corresponde con ningún rehén.

Entre tanto, Netanyahu y Trump han amenazado con reanudar los bombardeos masivos al considerar que Hamás miente en cuanto al número de rehenes que ha localizado de entre los escombros y los ataques continúan. Israel, a pesar de la cumbre de Egipto, ha matado al menos a 11 gazatíes En el ataque a un minibús que se dirigía a Zeitún. Había siete menores de edad.

