Detenido un menor por violar a una joven de 14 años cerca del centro de acogida de Hortaleza en Madrid

Los detalles Los hechos habrían tenido lugar durante la madrugada de este sábado en el parque Clara Eugenia. La Policía Nacional arrestó al joven de 17 años sobre las 2:00 horas.

Un menor de 17 años ha sido detenido por la Policía Nacional, acusado de violar a una joven de 14 años cerca del centro de acogida en el barrio de Hortaleza, Madrid. El incidente ocurrió en la madrugada del sábado en el parque Clara Eugenia. La Comunidad de Madrid planea remitir el caso a la Delegación del Gobierno para el reagrupamiento familiar del menor inmigrante. La investigación está a cargo de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer. Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal han criticado la gestión de menores inmigrantes, vinculando el caso a políticas del Gobierno.

Un menor de 17 años ha sido detenido por la Policía Nacional por presuntamente violar a una joven de 14 años cerca del centro de acogida de madrileño barrio de Hortaleza.

Los hechos habrían tenido lugar durante la madrugada de este sábado en el parque ClaraEugenia, que se encuentra en los alrededores de las instalaciones, adelanta Europa Press. OkDiario asegura que el supuesto agresor estaba alojado en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza para menores.

Por su parte, la Comunidad de Madrid remitirá el caso de este menor inmigrante a la Delegación del Gobierno para que proceda a su reagrupamiento familiar conforme a la legislación vigente.

Se ha abierto una investigación y está en manos de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Aún no consta ninguna denuncia hacia el presunto agresor ya que habría sido un viandante quien avisó a la Policía, que le detuvo sobre las 2:00 horas.

En paralelo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado en sus redes sociales a Pedro Sánchez de "multiplicar" la llegada a España de menores inmigrantes cada día "más agresivos" y "en peores condiciones". Asimismo, Santiago Abascal, también ha citado los hechos y asegura que es "la consecuencia de la invasión que patrocinan el PP y el PSOE desde hace décadas".