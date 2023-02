El psiquiatra forense José Cabrera ha analizado en Más Vale Tarde el perfil del agresor sexual detenido en Collado Villalba: era un joven de 20 años con antecedentes penales por abuso sexual que abordaba a las mujeres por detrás en el Parque de La Coruña. Lo hizo al menos en cuatro ocasiones, aunque solo consiguió consumar la agresión en una de ellas.

Por entonces ya había intentado agredir a dos jóvenes que le habían visto la cara y que podrían denunciarle: "Este sujeto no puede evitar la pulsión. Él sabe que están detrás de él... no va a tener un diagnóstico psiquiátrico, pero sí va a tener una pulsión que no puede evitar. Entre comillas, es tonto del culo".

El joven, que vivía en El Escorial, se trasladaba diariamente hasta Galapagar para cursar sus estudios, y era cuando hacía uno de los trasbordos en Collado Villalba cuando aprovechaba para atacar a sus víctimas.

"Actuar siempre en el mismo sitio es una forma de despistar. Sabe que están detrás de él y aunque va al mismo sitio es un lugar amplio, donde se puede escapar", ha indicado el experto, que también ha asegurado que elegía jóvenes delgadas para que no le resultara un problema someterlas: "Busca débiles porque él no es muy fuerte". Puedes escuchar su análisis en el vídeo principal de esta noticia.