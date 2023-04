Si una empresa se quiere ir de España, "que se vaya". Así de rotundo se muestra el catedrático de Economía José María O'Kean en Más Vale Tarde acerca de la marcha de Ferrovial de España y del conflicto que mantiene con el Gobierno, situación que ve "contraproducente".

O'Kean tiene claro que este jueves la empresa tomará la decisión de irse del país, pero la polémica actual cree que puede "no favorecer al entorno económico". "Lo que hay que hacer es que, si una empresa se quiere ir, que se vaya. No facilitarle las cosas, pero no entrar en esa pugna", argumenta.

A consecuencia de este debate, añade, se puede crear un escenario en el que se diga que "a los empresarios se les trata mal y a las empresas españolas no se las cuida", elementos que no suman a esa economía.