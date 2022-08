Javier Sierra, escritor y periodista, ha analizado en Más Vale Tarde el reconocimiento por parte de EEUU de la posible existencia de ovnis "no hechos por humanos". "Si en un documento oficial se afirma que hay que prepararse ante una eventual contingencia con aeronaves no humanas, ¿cómo sabe el Gobierno de los EEUU que son no humanas?". se ha preguntado el escritor, a lo que ha añadido que EEUU "nunca se había atrevido hasta ahora a hacer una declaración de tal envergadura".

En este sentido, Sierra ha destacado que "hay que tener en cuenta la circunstancia excepcional en la que estamos", y es que "vivimos tiempos de guerra", por lo que "todo lo que tiene que ver con la defensa aérea es un elemento muy importante". "Los militares van a recibir 20 millones de dólares para poner en marcha una comisión que investigue este asunto", ha indicado el periodista, quien ha subrayado que se trata de un "paso sorprendente".

"¿A qué nos estamos enfrentando? Para sorpresa de todos, por primera vez la NASA ha creado un comité para investigar todas las pruebas recogidas por los militares sobre ovnis y ha prometido que para el 2023 dará sus conclusiones al respecto", ha manifestado Sierra, al tiempo que ha afirmado que "los pilotos de San Diego que han detectado estos objetos están diciendo a las claras que objetos sin matrícula, no identificados y con características inteligentes se escabullan de los sistemas de defensa de los EEUU y están violando el espacio aéreo de esa nación".

El escritor ha advertido al respecto de que "si un objeto de esas características es capaz de atravesar una zona de defensa como la de la Marina en San Diego, también es capaz de depositar una bomba o un artefacto explosivo en cualquier punto del país y, por tanto, es una amenaza".

Además, Sierra ha apuntado que "desde la élite militar de los EEUU se está haciendo un uso intencionado de esto para recabar fondos e invertir más en defensa aeroespacial".