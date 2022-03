Ucrania lleva un mes resistiendo la invasión orquestada por Vladimir Putin. 30 días en los que no ha logrado hacerse con ciudades como Kiev, que continúa resistiendo a la ofensiva del ejército ruso.

En las últimas semanas, el mapa de la invasión apenas se ha movido y Putin no ha logrado asediar Kiev, en la que continúan entrando munición, alimentos y medicina. No ocurre lo mismo en Mariúpol, que tras varios ataques a edificios civiles ha quedado sitiada.

En este sentido, Garat señala que "la voluntad de los sitiados es lo que marca la diferencia" y "ha habido casos a lo largo de la historia en los que han derrotado al invasor", pero no cree que este sea el caso.

Preguntado por el uso de armas químicas o nucleares, Garat ha apuntado de que "los americanos están advirtiendo a Rusia de que no usen armas químicas o biológicas", pero "seguramente Putin no piensa usar porque no le aporta ninguna ventaja táctica, estratégica o política".