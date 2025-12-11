Ahora

TENSIÓN EN EL CARIBE

La Casa Blanca niega que Trump esté preocupado por la relación entre Maduro y Putin

El contexto Putin y Maduro han mantenido una conversación telefónica en la que el presidente de Rusia ha reafirmado "su apoyo y respaldo" a Venezuela

Foto de Nicolás Maduro y Vladimir Putin en la visita a Moscú del presidente venezolano Foto de Nicolás Maduro y Vladimir Putin en la visita a Moscú del presidente venezolano Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha negado este jueves que al presidente, Donald Trump, le preocupe la relación entre el líder venezolano, Nicolás Maduro, y el ruso, Vladímir Putin, quienes mantuvieron una llamada telefónica para reafirmar el carácter "sólido" de su vínculo. "No creo que eso preocupe en absoluto al presidente. Dejaré que él hable sobre ello", ha dicho Leavitt en una rueda de prensa en la Casa Blanca. La portavoz descartó también que Trump haya hablado con su homólogo ruso tras su llamada con el venezolano.

Ambos mandatarios tuvieron un contacto telefónico este jueves en el que, según explicó Caracas, Putin le expresó de manera "firme y categórica su apoyo y respaldo" a Maduro en "los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social" de Venezuela, según ha informado la 'Agencia EFE'.

Según el Kremlin, el líder ruso "reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa". La llamada ha llegado en un momento en el que las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos han escalado un nivel más después de que Washington interceptara un petrolero frente a las costas venezolanas.

Este episodio coincide con la campaña militar del Ejército estadounidense en aguas del Caribe en nombre de la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, el Gobierno de Maduro insiste en que se trata de una amenaza para propiciar un cambio de régimen.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La UCO concluye que la trama de los hidrocarburos de Rivas y Aldama pagó a Ábalos el chalet de Cádiz: "Ha sido pillar la casa y el hijo puta del putero le ha dado al botoncito"
  2. Dimite el miembro de la Ejecutiva del PSOE Javier Izquierdo en pleno 'Me too' de las filas socialistas
  3. Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, tercer detenido en la trama de Leire Díez y el expresidente del SEPI
  4. Un sanitario de Torrejón confirma que priorizaban la primera consulta de pacientes externos para ganar dinero perjudicando a los crónicos
  5. Zelenski envía su contrapropuesta a Trump y por primera vez abre la puerta a un referéndum sobre la cesión de territorios
  6. Un alpinista acusado de homicidio tras dejar morir a su pareja en la montaña: apagó el móvil y rechazó el helicóptero de ayuda