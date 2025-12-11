La Casa Blanca niega que Trump esté preocupado por la relación entre Maduro y Putin

Foto de Nicolás Maduro y Vladimir Putin en la visita a Moscú del presidente venezolano

El contexto Putin y Maduro han mantenido una conversación telefónica en la que el presidente de Rusia ha reafirmado "su apoyo y respaldo" a Venezuela

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado que al presidente Donald Trump no le preocupa la relación entre Nicolás Maduro y Vladímir Putin, quienes reafirmaron su vínculo en una llamada telefónica. Según Leavitt, Trump no ha discutido el tema con Putin tras la conversación de este con Maduro. Durante la llamada, Putin expresó su apoyo a Maduro en la consolidación de la paz y estabilidad en Venezuela. Este contacto se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, tras la intercepción de un petrolero venezolano por parte de Washington y la campaña militar estadounidense en el Caribe.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha negado este jueves que al presidente, Donald Trump, le preocupe la relación entre el líder venezolano, Nicolás Maduro, y el ruso, Vladímir Putin, quienes mantuvieron una llamada telefónica para reafirmar el carácter "sólido" de su vínculo. "No creo que eso preocupe en absoluto al presidente. Dejaré que él hable sobre ello", ha dicho Leavitt en una rueda de prensa en la Casa Blanca. La portavoz descartó también que Trump haya hablado con su homólogo ruso tras su llamada con el venezolano.

Ambos mandatarios tuvieron un contacto telefónico este jueves en el que, según explicó Caracas, Putin le expresó de manera "firme y categórica su apoyo y respaldo" a Maduro en "los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social" de Venezuela, según ha informado la 'Agencia EFE'.

Según el Kremlin, el líder ruso "reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa". La llamada ha llegado en un momento en el que las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos han escalado un nivel más después de que Washington interceptara un petrolero frente a las costas venezolanas.

Este episodio coincide con la campaña militar del Ejército estadounidense en aguas del Caribe en nombre de la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, el Gobierno de Maduro insiste en que se trata de una amenaza para propiciar un cambio de régimen.

