Martín Bianchi, sobre el "victimismo" de Juan Carlos I en sus memorias: "Su hijo lo traiciona, pero él hizo lo mismo al suyo"

El periodista recuerda que don Juan de Borbón, padre del emérito, era la persona que estaba en la línea de sucesión. A pesar de ello, el monarca lo traicionó "por mantener la corona" y fue el que ocupó el trono.

Este miércoles se han publicado las memorias del rey Juan Carlos I en Francia. Hasta el próximo tres de diciembre no podremos acceder al polémico libro en nuestro país, pero, en Más Vale Tarde, ya han podido acceder a su versión francesa.

Tania Sánchez comenta que "como republicana" está "encantada" con las memorias del emérito. "Hace varias cosas que eran impensables que podrían pasar", indica. La analista expone que el monarca "rompe con el discurso sobre que el rey tenía la pátina democrática de la constitución".

Las alabanzas que hace del franquismo, para Sánchez, "evidencian que era el heredero directo de Franco". "La segunda cosa que hace, que es magnífica, es que evidencia que una institución como la monarquía no es sostenible con seres humanos", indica la analista, "porque o eres persona y nos das muchísima pena o eres una institución que no te puedes permitir las barbaridades que ha dicho en este libro".

Cristina Pardo recuerda que se había especulado mucho sobre si el emérito se había ido a Abu Dabi porque quería o porque se lo habían impuesto. "Por lo menos ahora tenemos su versión que es que se lo han impuesto", añade.

Martín Bianchi expone que esto contradice la versión inicial que él expuso en un comunicado. "Me llama la atención porque todas estas memorias están teñidas de ese tono de victimismo, de que su hijo lo traiciona, cuando él hizo lo mismo con su padre", indica el periodista.

Bianchi señala que don Juan, el padre del emérito, era la persona que estaba en la línea de sucesión y él, "por mantener la corona, decidió traicionar a su madre". "Ahora se sorprende de que su hijo, por mantener la corona, reniegue de él", concluye.

