Edu Galán, sobre los "deslices extraconyugales" del rey emérito: "Se arma con argumentos de cryptobro, de ideología machista fangosa"

Más Vale Tarde analiza en este vídeo los pasajes de las memorias del rey Juan Carlos en los que habla de sus "deslices extraconyugales" y defiende que muchas relaciones que se le han atribuido "son ficticias".

En sus memorias, el rey Juan Carlos habla por primera vez de lo que él cataloga como "deslices extraconyugales" y se defiende asegurando que muchas de las relaciones extramatrimoniales que se le adjudican "son ficticias": "Como si la amistad entre un hombre y una mujer no fuera posible", comenta.

"Me llama enormemente la atención que llame deslices a lo que ha sido una constante en su vida", reacciona en el vídeo sobre estas líneas Iñaki López, mientras que a Tania Sánchez esta parte y sus alusiones a la reina Sofía le resultan "insultantes": "Es como de recochineo", afirma.

Carmen Morodo opina que el peso de la institución que representa el rey emérito no le deja margen para deslices: "No deberíamos estar hablando de si fueron pocas o muchas", apunta la periodista.

Para Edu Galán, el rey emérito "se arma con argumentos de cryptobro, de una ideología machista fangosa" a la hora de hablar sobre la amistad entre hombres y mujeres.

