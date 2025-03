Alfonso Pérez Medina, sobre la condena a María León: "Podría haber posibilidad de dos recursos distintos

María León ha sido condenada a pagar 5.700 por delitos de resistencia y de lesiones, tras su incidente con la Policía Local de Sevilla en octubre de 2022. Como indica Alfonso Pérez Medina, "tendrá que pagar 4.800 euros de multa por el delito de resistencia a la autoridad y 900 euros por el delito de lesiones". También se juzgaba a la actriz por un tercer delito de desobediencia pero, en ese caso, ha quedado absuelta.

Además, va a tener que indemnizar con 100 euros a la agente a la que, según la sentencia, "le propinó un puñetazo". Esta sentencia se podrá recurrir ya que está en primera instancia. "Podría haber posibilidad de dos recursos distintos pero, ahí queda condena", expone el periodista.

La actriz será la protagonista de 'Lo de Évole' este domingo. León se ha sentado con Jordi Évole y, como indica Cristina Pardo, "intuyendo la que le iba a caer la actriz sugería que pagaría la multa y punto". "No me duele eso, me duele lo demás", le dice a Évole, "me siento en la obligación de estar ahí y resistir".