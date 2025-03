Condenada la actriz María León a pagar una multa de 5.700 euros por resistencia a la autoridad y lesiones

El Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla ha condenado a la actriz María León a pagar una multa de 5.700 euros en total por un delito de resistencia y un delito leve de lesiones tras un incidente con la Policía Local en octubre de 2022. El tribunal, no obstante, la absuelve del delito de desobediencia por el que fue enjuiciada el pasado 14 de marzo.

En la sentencia, notificada este viernes a las partes y contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, el juzgado condena a León a pagar una multa de 4.800 euros por el delito de resistencia y otra de 900 euros por el delito leve de lesiones, concurriendo la atenuante de reparación del daño. Asimismo, tendrá que indemnizar a la agente lesionada con 100 euros. A este fin se destinarán los 150 euros que la actriz ya consignó antes del juicio y se le devolverá la diferencia.

Por otra parte, el juzgado absuelve a los otros dos acusados que fueron enjuiciados junto a la actriz por delitos de atentado, resistencia y desobediencia.

El relato de la sentencia

Los hechos por los que se juzgaba a la actriz ocurrieron la madrugada del 1 de octubre de 2022. Según el relato de hechos probados que figura en la sentencia, a la que ha tenido acceso laSexta, María León paseaba por la avenida sevillana de María Luisa junto a los otros dos acusados y más acompañantes, uno de ellos en bicicleta, cuando agentes de la Policía Local dieron el alto al ciclista.

Los agentes pidieron a la actriz que se identificara y le informaron de que iba a ser conducida a dependencias policiales para su identificación en forma, por lo que ella "se introdujo por su propio pie en el vehículo policial". Sin embargo, cuando este se puso en marcha, uno de los acusados se situó delante del mismo, hasta que los policías bajaron del vehículo para poder reanudar la marcha. Entonces, "una persona no identificada abrió la puerta trasera del vehículo policial", lo que María León aprovechó para escapar.

Dos de los agentes "fueron tras ella y trataron de sujetarla cada uno por un brazo", momento en que la actriz "movida por el ánimo de oponerse a la actuación policial y asumiendo causar con ello un menoscabo físico a la agente, forcejeó y lanzó un puñetazo con el brazo izquierdo a la agente en la mejilla derecha, perdió el equilibrio y cayó al suelo, desde donde le lanzó también una patada, al tiempo que se dirigía a ella diciéndole 'hija de puta, zorra'".

Según ese relato de hechos probados, León trató de huir de nuevo, hasta que los agentes le dieron alcance, "reteniéndola contra una valla", donde la agente "trató de ponerle los grilletes" con la ayuda de otros dos policías "en tanto María gritaba que no la tocaran". Mientras esto ocurría, otra persona "la sujetó del chaleco protector que llevaba, zarandeándola con intensidad para impedir que pudiera esposar a María".

Como consecuencia, la agente de Policía sufrió una "contusión en pómulo derecho sin eritema, molestias superficiales a la palpación; contusión en rodilla izquierda y dolor a la palpación en interlínea media, que tardaron en sanar dos días de perjuicio personal básico, tras una primera asistencia facultativa, no quedando secuelas".

Tras su detención, sin embargo, la actriz negó "haber agredido a nadie" y aseguró ser "víctima de un abuso policial". Posteriormente, denunció a los policías que la arrestaron por detención ilegal y delitos de lesiones y contra la integridad moral, pero esa denuncia fue archivada. Finalmente, la actriz fue hace dos semanas a juicio. Se enfrentaba a hasta dos años de prisión, pero finalmente la condena ha quedado en una multa, contra la que en todo caso cabe recurso en segunda instancia.

María León, a Évole: "No voy a ganar"

En una entrevista con Jordi Évole, que laSexta emite este domingo, la propia María León pronosticó, tras comparecer en el juicio y antes de conocer la sentencia, que no iba a ganar: "Yo no voy a ganar, es muy difícil, pero me siento en la obligación de estar ahí y resistir", afirmaba.