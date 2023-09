La familia de María Teresa Campos despide a la histórica comunicadora en el tanatorio La Paz de Madrid. Este martes, ha fallecido a los 82 años tras un camino "difícil y largo", como han reconocido sus hijas, Terelu y Carmen.

Su nieta, Alejandra Rubio, ha atendido a los medios de comunicación, a los que ha agradecido sus palabras hacia su abuela. "Hemos estado a su lado en todo momento. Nos hemos podido despedir de ella, arroparla y cuidarla", ha reconocido.

Para ella, es un "orgullo" ser nieta de María Teresa Campos, a la que califica como "una grande". "Siempre ha tenido consejos para mí, me ha dicho lo que tenía que hacer y me fiaba de todo lo que me decía. Ojalá que siguiendo su camino esté orgullosa de todas nosotras", ha compartido.