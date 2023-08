Lola Romero, alcaldesa de Bormujos, ha explicado en Más Vale Tarde por qué han cancelado un concierto de José Manuel Soto que estaba previsto que tuviera lugar durante las fiestas municipales: "Nosotros llevábamos en nuestro programa electoral el gobernar para todos los vecinos de Bormujos, y estar siempre en la moderación, y en el consenso con todos ellos, por lo que estas declaraciones de Soto no van con lo que nosotros hemos dicho en nuestro programa electoral", ha expresado.

Así, Romero ha dicho que cree que no llegan "a nada bueno con los vecinos" si consienten "estas palabras de descalificación", en referencia a los insultos que profirió el cantante contra Pedro Sánchez y sus votantes. "Hay libertad de expresión, pero lo que no se puede llegar es al insulto", ha defendido la alcaldesa, quien ha destacado, además, que "el PP no es Vox", aunque compartan gobiernos con ellos.

En lo referente a la reacción de los vecinos a la decisión de cancelar el concierto de Soto, Romero ha afirmado que "las opiniones están siendo muy positivas". "A mí me merecen todo el respeto del mundo esos votantes socialistas, porque muchos de ellos apostaron por nosotros y nos dieron su confianza el pasado 28, y por ello, creo que se les debe un respeto", ha concluido.