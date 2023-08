Los Ayuntamientos de Bormujos, en Sevilla, y Villacarrillo, Jaén, ambos gobernados por el PP, han decidido suspender los conciertos que José Manuel Soto tenía programados en sus fiestas municipales -el próximo 24 de agosto y el 9 de septiembre reespectivamente- a raíz de unas polémicas declaraciones.

El cantante, en redes sociales, cargó con insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus votantes. En un tuit, que ya ha sido eliminado, el cantautor escribía: "Voy a aprovechar este momento de sosiego veraniego junto al mar para hacer uso de mi libertad de expresión y cagarme en Pedro Sánchez, en su puta madre y en los millones de hijos de la gran punta que están de acuerdo con que España esté en manos de sus peores enemigos, que os jodan".

Las reacciones no se han hecho esperar y este domingo la alcaldesa de Bormujos, Lola Romero, comunicaba su decisión. Sobre las feas palabras de Soto, la política ha dicho que "no representan la postura oficial de este Ayuntamiento ni reflejan las opiniones ni formas de actuar del nuevo Gobierno de Bormujos".

"El gobierno local trabaja para todos los ciudadanos y no tienen cabida el insulto ni las faltas de respeto" y ha afirmado que el "fomento de la convivencia, la diversidad y la inclusión son ejes fundamentales de nuestra acción de gobierno", ha destacado.

Y porque, dice, su misión es la de "solucionar problemas y no generarlos", tomaba la decisión de cancelar la actuación de José Manuel Soto y ponerse a trabajar en otras opciones para sustituirle.

En el Ayuntamiento de Villacarrillo seguían los mismos pasos. Sobre las declaraciones del cantante, dice, se enmarcan en su "responsabilidad personal y no representan la postura oficial del Ayuntamiento ni reflejan las opiniones del gobierno local".

"Como institución, nos esforzamos por fomentar la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre todos los ciudadanos, sin importar sus diferencias políticas, religiosas o de cualquier otra índole. Valoramos la diversidad y la inclusión como pilares fundamentales de nuestra comunidad", ha defendido el consistorio jiennense, que ha reiterado su compromiso de "trabajar en beneficio de todos los ciudadanos, manteniendo un ambiente de armonía y respeto".

Tras las cancelaciones, José Manuel Soto pedía disculpas. En la misma red social en la que había vertido los insultos contra el PSOE, ha escrito: "La razón se pierde cuando se insulta, no volverá a ocurrir". "La otra noche hice un comentario inapropiado en Twitter refiriéndome despectivamente a Pedro Sánchez y a las personas que están de acuerdo con la destrucción de España", ha añadido.

Antes, Soto ya había ha publicado otro mensaje en el que se disculpaba de esta manera: "Llamar hijo de puta a alguien es una expresión popular muy española que está en El Quijote y en todos los clásicos, no hay que ofenderse tanto. A mi me llaman a diario fascista, nazi y cosas peores y me lo tomo con deportividad. Dicho esto pido disculpas a los ofendidos", escribía.