El último movimiento de la propaganda del ICE: contrata a influencers para reclutar a más jóvenes para la caza al migrante

Los detalles El gobierno de Trump promete a los aspirantes a ser agentes del ICE sueldos altos a cambio de "deportar a ilegales".

La Casa Blanca, bajo el gobierno de Donald Trump, ha destinado 100 millones de dólares para reclutar jóvenes para el ICE, enfocándose en la generación Z. La campaña utiliza influencers del mundo MAGA y creaciones de inteligencia artificial, como 'AIgirldesiree', para atraer a nuevos agentes prometiendo sueldos altos por deportar a migrantes. El programa, llamado 'Reclutamiento en tiempos de guerra', busca 14.000 nuevas incorporaciones, apelando a jóvenes sin estudios universitarios y dispuestos a la confrontación física. La retórica empleada deshumaniza a los migrantes, promoviendo un estado de terror desde la Casa Blanca.

La Casa Blanca sigue ampliando los recursos para el ICE. Ante la supuesta falta de agentes, el gobierno de Donald Trump está gastado 100 millones de dólares para intentar reclutar a los más jóvenes.

Para conseguirlo, ha lanzado su última campaña: comprar para la causa a influencers del mundo MAGA y prometer a los aspirantes sueldos altos a cambio de "deportar a ilegales".

Los objetivos de esta nueva propaganda del ICE son jóvenes de la generación Z y Millennials, que reciben mensajes de distintos influencers, incluso algunos generados por inteligencia artificial.

Por ejemplo, 'AIgirldesiree' una joven creada por IA ha publicado distintos vídeos en los que dice que se ha "unido al ICE". "Es correcto. Sí, yo", afirma.

También aprovechan la repercusión de influencers trumpistas que apoyan las redadas a los migrantes y defienden la brutalidad del ICE con una campaña especial que ha costado 100 millones de dólares.

Se llama 'Reclutamiento en tiempos de guerra' y busca engrosar las filas del ICE con 14.000 nuevas incorporaciones.

"Amo las Fuerzas Armadas de nuestro país", declara Emily Austin en un vídeo publicado en redes sociales. Jake Lang, otro conocido influencer, sostiene en otra publicación que "los estadounidenses blancos queremos nuestro país de vuelta".

Mensajes desde sitios oficiales

Con mensajes directos y cortos en formato vídeo, la administración Trump traslada que EEUU vive una situación excepcional continua y llama a denunciar cualquier sospecha sobre migración irregular.

"Necesitamos tus oídos y tus ojos. Si ves algo, di algo", dice un vídeo oficial.

El perfil que busca la policía migratoria son jóvenes, sin estudios universitarios y que estén dispuestos a la confrontación física. Todo ello bajo la promesa de cobrar sueldos anuales de entre 50.000 y 90.000 dólares.

Además del reclutamiento directo, las redes sociales institucionales se llenan de mensajes con las bondades de cazar migrantes. "EEUU te necesita. EEUU ha sido invadido por criminales y depredadores. Te necesitamos para echarlos", reza un mensaje del tío Sam.

Una peligrosa retórica que deshumaniza a los migrantes y retrata como el invasor enemigo. Un estado del terror ajeno a los derechos constitucionales promovido directamente desde la Casa Blanca.

