Detienen en Venezuela al empresario y exministro Alex Saab, aliado de Maduro

El empresario Alex Saab, cercano a Nicolás Maduro, ha sido arrestado en Venezuela por el Gobierno de Delcy Rodríguez. Saab, anteriormente ministro de Industrias y Producción Nacional, fue capturado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional para su posible extradición a Estados Unidos. Saab ya había sido arrestado en Cabo Verde en 2020 por soborno y liberado tras un acuerdo de indulto. Regresó a Venezuela, donde Maduro lo elogió como héroe nacional. Sin embargo, fue destituido recientemente por Delcy Rodríguez. La cadena Caracol informó que su detención podría llevar a una extradición a EE.UU., en colaboración con el FBI.

Alex Saab ya fue arrestado en Cabo Verde en 2020 y permaneció recluido durante más de tres años por un caso de soborno, antes de que se le concediera el indulto a cambio de la liberación de varios estadounidenses detenidos en Venezuela.

Tras esto, regresó a Venezuela, donde Maduro, detenido en una redada estadounidense en Caracas el mes pasado, elogió su lealtad a la revolución socialista del país y lo homenajeó como héroe nacional.

Más tarde, Maduro nombró a Saab ministro de Industria, cargo que ocupó hasta el mes pasado, cuando fue destituido por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La cadena de televisión colombiana Caracol ha informado de que Saab había sido detenido por el servicio de inteligencia nacional SEBIN. Este medio ha añadido que podría ser extraditado a Estados Unidos, mientras que Blu Radio ha afirmado que la operación se llevó a cabo en colaboración con el FBI.

Caracol Radio, una entidad independiente de la cadena de televisión, ha señalado que la detención tuvo lugar en la madrugada del miércoles y que el empresario Raúl Gorrín también estaba detenido.

