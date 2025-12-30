Ahora

Opinión

Afra Blanco: "Señor Mazón, cara de cartón. Ha mentido a las familias, no estuvo en contacto constantemente con Feijóo"

Afra Blanco ha criticado con dureza el nombramiento de José Manuel Cuenca en la Oficina de Apoyo a los Expresidentes de la Generalitat Valenciana, un cargo público, y denuncia que el Partido Popular no ha tomado medidas contra Carlos Mazón.

Afra Blanco se ha mostrado muy crítica al conocer que Carlos Mazón ha usado su nuevo cargo en la Oficina de Apoyo a los Expresidentes de la Generalitat Valenciana, financiada con fondos públicos, para colocar a José Manuel Cuenca, quien fue su mano derecha y jefe de gabinete de la DANA. Según informa Levante, Cuenca podría llegar a cobrar 58.000 euros anuales en su nuevo puesto.

La colaboradora señala directamente al Partido Popular como el principal impulsor de este nombramiento y critica que "no ha hecho absolutamente nada" respecto a Mazón, quien sigue manteniendo su escaño y conservando poder tras su gestión en la DANA.

"El Partido Popular no ha hecho absolutamente nada, ni gestora, ni expulsión, ni ha sacado a Mazón del escaño, ni mucho menos le ha robado el poder que tiene para seguir colocando a los negligentes", afirma Afra Blanco, y añade que este nombramiento es "un insulto a los centenares de familias que siguen esperando la verdad".

Asimismo, Blanco pone el foco en la figura de Alberto Núñez Feijóo: "No ha contado la verdad, ha mentido a las familias. Ha mentido porque no estuvo en contacto constante con el señor Mazón y ahí sigue. Al igual que el señor Mazón, cara de cartón".

