Ahora

Más Vale Tarde

Comer poco durante el día, ese es "el gran fallo" que cometemos en Nochevieja, según Pablo Ojeda

Pablo Ojeda, experto en nutrición, explica en Más Vale Tarde cuál es el error más común antes de la cena de Nochevieja: comer poco durante el día para darse un gran banquete. También habla de los dulces navideños.

Comer poco durante el día, ese es "el gran fallo" que cometemos en Nochevieja, según Pablo Ojeda

Pablo Ojeda, experto en nutrición, ha explicado en Más Vale Tarde cuál es el "gran fallo" que comete la gente antes de la cena de Nochevieja. Cuando María Lamela le pregunta si es bueno reservarse durante el día para luego darse un buen banquete, el colaborador asegura que ese "es el gran fallo que hace todo el mundo".

Según explica Ojeda, llegar a la cena con hambre provoca que el cuerpo se atiborre de comida, lo que al final puede sentar mal.

Además, también habla de los dulces navideños y señala que "no es lo más sano del mundo", pero que durante estas fiestas no pasa nada si se comen, eso sí, siempre con moderación.

"¿Quién te quita un turrón de chocolate en Navidad? En esta vida hemos venido a disfrutar, pero con conciencia que es lo más importante", concluye Pablo Ojeda.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Año negro para la vivienda: sufre la mayor subida de precios en casi 20 años y amenaza con seguir creciendo al ritmo de la burbuja
  2. La auditoría encargada por el PSOE descarta financiación ilegal en el partido pero halla gastos "llamativos" en la etapa de Ábalos
  3. Israel aumenta la asfixia humanitaria sobre Gaza: Netanyahu retirará la licencia de actividad a varias ONG, entre ellas MSF
  4. La Casa de Alba deja en la calle a 75 familias, que creen que convertirán sus casas de Madrid en pisos turísticos
  5. El cirujano acusado de violar a una paciente se defiende con excusas denigrantes: "Debajo del pijama llevaba su ropa interior y medias"
  6. Una tregua de 48 horas y un Año Nuevo con una nueva borrasca: así se despedirá 2025 y arrancará 2026