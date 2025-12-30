Comer poco durante el día, ese es "el gran fallo" que cometemos en Nochevieja, según Pablo Ojeda

Pablo Ojeda, experto en nutrición, explica en Más Vale Tarde cuál es el error más común antes de la cena de Nochevieja: comer poco durante el día para darse un gran banquete. También habla de los dulces navideños.

Pablo Ojeda, experto en nutrición, ha explicado en Más Vale Tarde cuál es el "gran fallo" que comete la gente antes de la cena de Nochevieja. Cuando María Lamela le pregunta si es bueno reservarse durante el día para luego darse un buen banquete, el colaborador asegura que ese "es el gran fallo que hace todo el mundo".

Según explica Ojeda, llegar a la cena con hambre provoca que el cuerpo se atiborre de comida, lo que al final puede sentar mal.

Además, también habla de los dulces navideños y señala que "no es lo más sano del mundo", pero que durante estas fiestas no pasa nada si se comen, eso sí, siempre con moderación.

"¿Quién te quita un turrón de chocolate en Navidad? En esta vida hemos venido a disfrutar, pero con conciencia que es lo más importante", concluye Pablo Ojeda.

