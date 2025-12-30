Afra Blanco, sobre los pisos turísticos: "Madrid tiene que decidir si quiere que en los pisos vivan los vecinos o quiere ser otra cosa"

La sindicalista advierte que la ciudad se enfrenta a una crisis habitacional: si las viviendas solo van para turistas y hoteles, los vecinos, trabajadores y niños podrían quedarse sin hogar.

Madrid se enfrenta a un nuevo debate sobre vivienda y turismo que afecta a unas 75 familias en el centro de la ciudad. La polémica gira en torno a la Casa de Alba, que planea transformar sus edificios en la manzana entre la calle de Manuel y la calle del Duque de Liria en pisos turísticos, según temen los vecinos.

Algunos residentes han recibido recientemente una carta de Bala Investment, la nueva gestora creada en mayo de 2025 y presidida por Enrique Dancausa Treviño, que anuncia que "por razones técnicas y de rehabilitación del edificio" no se renovarán los contratos de alquiler. La invitación es desalojar sus hogares de manera ordenada en los próximos meses.

Ante esta situación, Afra Blanco, en Más Vale Tarde, ha lanzado un mensaje: "Cuando una vivienda se convierte en piso turístico, deja de ser un hogar. Madrid tiene que decidir si quiere que en sus pisos vivan vecinos, trabajadores, niños… o quiere ser otra cosa. Barcelona prohibió los pisos turísticos porque entiende que la vivienda es un derecho fundamental. Estamos ante una crisis habitacional, y el Ayuntamiento de Madrid se ha lavado las manos. Si las viviendas van a ser solo para turistas y hoteles, ¿quién va a vivir en Madrid?"

El caso deja sobre la mesa una pregunta que afecta a toda la ciudad: ¿Madrid será una ciudad para quienes la habitan o solo para quienes la visitan? Los vecinos de la Casa de Alba esperan ahora respuestas y soluciones que garanticen su derecho a seguir viviendo en sus hogares.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.