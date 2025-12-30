Gemma Robles explota contra Mazón: "Nos cree tan enajenados para pensar que una reunión laboral es tan larga el día de la mayor tragedia de Valencia"

Gemma Robles critica duramente en el plató de Al Rojo Vivo a Carlos Mazón, del que dice que "debería haberse ido solito, sin necesidad de que nadie le empujase", lo que demuestra y ayuda a "entender al personaje". Además, la periodista de 'Prensa Ibérica' señala que "una de las claves será saber hasta qué punto y cuánto tenía que obedecer" Salomé Pradas a su jefe de gabinete ante la ausencia de Carlos Mazón.

Por su parte, Juanma Lamet, de 'El Mundo', destaca que "Feijóo tejió una estrategia politica para responsabilizar al Gobierno central", algo que ahora ha quedado desmontado por los Whatsapp que el líder del PP se mandó con Mazón ese día. Sin embargo, el periodista destaca que tampoco se puede "endosar a Feijóo la responsabilidad de lo que pasó" ya que eso sería "un exceso por parte del Gobierno y del PSOE, igual que pedirle su dimisión".

"Hay que focalizar la gestión en la Generalitat y no desviar el tiro porque era la Administración competente la que debía haber gestionado la DANA desde el minuto uno", asegura Juanma Lamet, que destaca que en la Generalitat "no fueron conscientes de la magnitud de la tragedia porque no se preocuparon" pese a que "habia alertas de los días previos", pero "no se atendieron". "La Generalitat pasó el tema y Mazón no estuvo preocupado en ningún momento", señala el periodista, que critica que el president "estuvo ausente durante horas" y "solo se comunicó con Feijóo al final de la tarde con una frase infantil".

Por su parte, Gemma Robles recuerda que "fue el propio Feijóo el primero que vio que la Generalitat no estaba preparada y pidió la Emergencia Nacional y que lo cogiera el Gobierno central, ese que dice que es el peor de la historia": "Imaginaos cómo tuvo que ver la cosa". Por último, la periodista reflexiona sobre las mentiras de Mazón: "¿Por qué un cargo público es capaz de creernos a todos tan enajenados para creer que una reunión laboral es la más larga de la historia el día de la mayor tragedia en Valencia?".

