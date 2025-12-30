Ni nieve, ni renos, ni actividades para niños: así es el mercadillo 'navideño' de María Pita que indigna a Coruña

La otra cara Prometía decoración, animación y actividades para familias, pero la realidad es un mercado apagado, con muchas casetas cerradas y muy poco ambiente a pocos días de su cierre.

El mercadillo navideño de la plaza de María Pita, en A Coruña, ha resultado una decepción tanto para comerciantes como para visitantes. Lo que prometía ser un evento con ambiente navideño se ha quedado muy lejos de las expectativas. Los vendedores denuncian que el Ayuntamiento contrató a una promotora privada que no cumplió con lo prometido: no hay nieve artificial, renos, ni actividades infantiles. La falta de decoración y animación ha dejado a la plaza sin atractivo, con casetas cerradas y una oferta de productos escasa.

Tremendo chasco el que se han llevado los comerciantes del mercadillo navideño instalado en la plaza de María Pita, en A Coruña. Lo que debía ser un mercado con ambiente navideño, atractivo para familias y visitantes, se ha quedado muy lejos de lo prometido. Tanto, que la decepción es generalizada entre vendedores y también entre quienes se acercan a curiosear.

El Ayuntamiento contrató la organización del evento a una promotora privada, pero lo que finalmente se ha montado en la plaza no se parece al proyecto presentado. Según denuncian los comerciantes, se les prometió un mercadillo con nieve artificial, grandes bastones de caramelo, renos "llegados de Laponia" y actividades infantiles, pero nada de eso existe.

No hay juegos para niños, no hay animación, no hay decoración navideña. "¿Cómo va a venir la gente si no hay nada?", se preguntan algunos de los vendedores, visiblemente molestos. El mal sabor de boca es evidente y varios coinciden en que se le ha hecho un feo a la ciudad montando un mercadillo sin contenido en uno de sus espacios más emblemáticos.

El mercado, que aspiraba a tener vocación de mercadillo navideño europeo, ha terminado decepcionando también a los visitantes. "Está como abandonado", "no me está gustando mucho" o "faltan más adornos, más luces y más cosas típicas en las casetas", comentan quienes pasean por la plaza.

Hay incluso quien llega confundido, pensando que todavía no está del todo abierto. "Creíamos que era pronto, que luego abrirían más puestos", explica una visitante al comprobar que muchas casetas permanecen cerradas. De hecho, los puestos sin actividad se han convertido en la imagen más repetida del mercadillo.

En cuanto a productos navideños, los turrones son de lo poco que se puede encontrar, mientras que el resto de la oferta resulta escasa y poco atractiva. Algunos visitantes, directamente, optan por no comprar y terminar la visita cenando en los alrededores. "Los churros se venden bastante", reconocen algunos comerciantes, casi como único reclamo.

Desde el Ayuntamiento apuntan a la empresa adjudicataria del montaje como responsable de la situación. Por su parte, desde la organización aseguran que no harán declaraciones hasta que finalice el mercadillo.

A tres días del cierre, la situación es clara: cerca de un tercio del mercadillo de María Pita ya se ha apagado. La falta de público y de ventas ha llevado a algunos comerciantes a empezar a recoger antes de tiempo y plantearse marcharse, dando por perdida una edición marcada por las expectativas incumplidas y la ausencia de espíritu navideño.

