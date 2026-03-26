Afra Blanco analiza la postura del PP en la guerra de Irán: "Es imposible tomarla en serio: ni veo una posición única ni coherente"

"Creo que los silencios y los peros son absolutamente reveladores, tan reveladores como las palabras de FAES y Aznar", afirma en este vídeo la sindicalista Afra Blanco sobre la posición del PP con respecto a la guerra en Irán.

Esta vez ha sido Alemania. Cada vez son más los dirigentes europeos que se posicionan en esa postura que abanderó Pedro Sánchez en Europa del 'No a la guerra' en Irán. Incluso, desde el Partido Popular, concretamente Alberto Núñez Feijóo, tal como recuerda Inés García, presentadora de Al Rojo Vivo de este jueves, "se ha posicionado de una forma, podemos decir, más firme y menos tibia, respecto a este conflicto".

Sin embargo, y según el análisis de la sindicalista Afra Blanco, "es casi imposible tomar en serio la posición del PP. Porque no veo ni una posición única ni veo una posición coherente. Y, además, "Creo que los silencios y los peros son absolutamente reveladores, tan reveladores como las palabras de FAES y de José María Aznar", añade la analista, remarcando que "es responsabilidad de todos no justificar en ningún caso lo que Aznar, ergo el PP, ergo, España en su día, hizo en la guerra de Irak".

Porque sinceramente, añade contundente que el papel de España no fue un papel secundario: "Y no podemos permitir que se plantee como un papel absolutamente secundario. Allí hubo consecuencias reales", recuerda. Y además, "nos mintió a la puñetera cara, porque la primera y la segunda vez que Aznar salió a hablar de armas de destrucción, sabía por boca de la ONU que no habían armas".

Por lo tanto, "no voy a participar de respaldar en ningún caso esa falta de responsabilidad que pretende plantearse hoy desde el PP y esa ambigüedad que plantea", concluye Blanco, insistiendo en que la posición actual del PP con respecto a la guerra en Irán "no es coherente, en tanto en cuanto no hay una posición única dentro del PP".