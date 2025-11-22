Cariño, emoción y un gran ausente: los detalles 'royals' en los actos por el 50º aniversario de la restauración de la monarquía

El contexto Los reyes y sus hijas han presidido la ceremonia de imposición del Toisón de Oro y el posterior coloquio sobre la Transición y la vuelta de la monarquía en el Congreso.

Los actos del 50º aniversario de la restauración de la monarquía han dejado un sinfín de imágenes para el análisis. Primero en la ceremonia de imposición del Toisón de Oro y, posteriormente, en el coloquio que se ha mantenido en el Congreso de los Diputados y que ha contado con la presencia de la familia real.

En el Palacio Real se han juntado en la misma sala los reyes, Felipe VI y Letizia; sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Todos ellos homenajeaban a los galardonados que en esta ocasión ha sido concedido a la reina Sofía; a los padres de la Constitución, Miquel Roca y Miguel Herrero, y al expresidente Felipe González, por su servicio a España.

El acto ha comenzado con una marcha de violines acorde a la majestuosidad del evento. A partir de ahí ha comenzado el reguero de detalles. El primero ha sido que las dos reinas, la actual y la emérita, llevaban un color semejante en sus conjuntos. Posteriormente, se ha podido ver a Sánchez esbozarle a doña Sofía una ligera sonrisa, mientras que su hijo y su nieta, Leonor, la buscaban con la mirada.

Llegado el momento de los discursos, ha hecho aparición el más señalado de los ausentes, el rey emérito Juan Carlos I. No ha sido físicamente, eso será en el almuerzo familiar, pero sí en el texto que ha leído el monarca. Una vez terminado el sermón y a pesar de una ligera confusión, doña Sofía ha recibido emocionada el distintivo. Justo en el momento posterior, en el de la foto, se han podido ver numerosas muestras de cariño entre la premiada, su nuera y sus nietas.

Frío y sueño en el Congreso

Finalizada la ceremonia del Toisón de Oro, la familia real se ha dirigido al Congreso de los Diputados, donde han mantenido un coloquio sobre estos 50 años de monarquía y la Transición. Allí, se ha podido ver a la princesa Leonor muy atenta primero de su madre, luego de su hermana y también de su padre. Con un leve gesto en la espalda les ha ido marcando el paso y la entrada a la Cámara Baja.

Ya en el interior, los reyes han escuchado muy atentos las palabras de los oradores, pese a la lucha que ha tenido la reina Letizia con los párpados, aunque no ha sido la única. Durante las ponencias se ha elogiado la figura de Juan Carlos I y las cámaras han mostrado como la reina buscaba la mirada del rey, aunque este ha permanecido impasible. En otros momentos, en cambio, ante las palabras de los ponentes ha parecido que la infanta y la princesa asentían de acuerdo a lo que se habla.

Con todo, el acto ha concluido con tras el discurso de Felipe VI que primero ha situado a todos los presentes y después ha hecho alusión a una monarquía renovada, que mira al futuro y que siempre estará al servicio del país.

