Apezarena, sobre la relación entre Letizia y Sofía: "Se sienten atacadas por el mismo"

El acto en la que la reina Sofía ha recibido el Toisón de Oro por sus servicios al país y a la Corona ha dejado una imagen de la que hablar: gestos de cariño entre Letizia y Sofía. E incluso han coincidido con el look, ambas vestidas de rosa pastel.

Tras ser preguntado por qué ha cambiado en la relación entre ambas, José Apezarena, editor de El Confidencial Digital, ha comentado en Más Vale Tarde que ambas "se sienten atacadas por el mismo, es el resumen". "Han encontrado que el rey Juan Carlos a Letizia le deja muy mal diciendo que ella impidió la buena sintonía en la familia", ha dicho Apezarena, en relación con las memorias que ha publicado el rey emérito.

Además, ha insistido que con doña Sofía es "un poco hipócrita" en sus memorias. "Se dedica a llamarle "Sofi" todo el rato, a decir que era una chica estupenda, que se ha portado muy bien... oiga, haberse portado usted mejor con ella", ha apuntado. Y ha añadido que "queda un poco en evidencia que Juan Carlos con Sofía quiere quedar bien, pero la dejó muy mal en la vida real".

De esta manera, el editor de El Confidencial Digital ha hecho hincapié en que "doña Sofía no perdona mucho que haya problemas con su hijo". "Ella es consciente de que el comportamiento de Juan Carlos pone chinas en las ruedas de su hijo. Le está poniendo problemas. El primer objetivo es que su hijo reine con tranquilidad", ha señalado. Así, ha asegurado que "la implicación personal de la reina Sofía con su hijo siempre ha sido espectacular".