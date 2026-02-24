García-Margallo, sobre la desclasificación del 23F: "Personajes que no gozan de la simpatía del Gobierno pueden salir señalados"

García-Margallo, que estuvo en el 23F como diputado de UCD, recuerda las conversaciones que hubo antes del intento de golpe de Estado sobre la posibilidad de un Gobierno militar con participación de UCD y PSOE que ahora podrían ser "descontextualizadas".

Mañana se publican los archivos secretos del 23F y Más Vale Tarde lo analiza con José Manuel García-Margallo, que ese día estaba en el Congreso de los Diputados como diputado de UCD.

El exministro de Exteriores afirma estar "contento" con que se desclasifiquen los documentos de cara a que "terminen muchas teorías conspiranoicas" que han alimentado las tertulias "durante demasiado tiempo", como el papel del rey Juan Carlos en el intento de golpe de Estado.

Margallo considera que con esta desclasificación "puede haber otros personajes que tampoco gozan de la simpatía del Gobierno actual que pueden salir señalados", como Felipe González.

También recuerda las conversaciones que hubo en aquella época sobre la posibilidad de "un Gobierno dirigido por un militar del que formasen parte la UCD y el PSOE".

El exministro también cuenta que cuando Armada acudió al Congreso le dieron las gracias porque creían que venía a liberarlos, lo que él define como "uno de los mayores ridículos" de su vida. Sin embargo, recuerda que el general le dijo a Tejero que venía a formar Gobierno y le enseñó una lista donde "estaba hasta el Partido Comunista".

Conversaciones que, según Margallo, podrían ser "descontextualizadas" con la desclasificación e "interpretarse que algunas de aquellas personas estaban en ese futuro Gobierno, cosa que yo no creo".

