Joaquim Bosch: "Si Aldama tuviera pruebas contra Sánchez y el PSOE, el momento idóneo para él sería este juicio"

El magistrado Joaquim Bosch analiza en este vídeo la declaración de Víctor de Aldama y sus acusaciones contra Pedro Sánchez, ministros del Gobierno y el PSOE, que según él "es difícil que puedan tener recorrido jurídico".

Joaquim Bosch analiza en Más Vale Tarde el juicio por el 'caso mascarillas' después de la declaración de hoy de José Luis Ábalos, así como la petición del PP de una rebaja en la pena de prisión para Víctor de Aldama por colaborar con la Fiscalía.

En este sentido, el magistrado explica que la Fiscalía consideró que había un atenuante de confesión por parte de Aldama y que eso ya suponía "una reducción muy importante" de su pena, si bien la fiscal general del Estado "considera que no puede llegar al extremo de una atenuante muy cualificada, que supondría una reducción todavía mayor de la pena".

Bosch señala que, según la jurisprudencia, la declaración de un acusado como Aldama "solamente puede tener credibilidad cuando está corroborada por otros medios de prueba, porque no declara como testigo y no está obligado a decir la verdad, puede mentir". No obstante, apunta que "el Tribunal la va a valorar en profundidad porque está corroborada por correos electrónicos, por mensajes, por audios, por declaraciones testificales como la de Jésica, que es muy importante".

No obstante, considera que las acusaciones del empresario sobre Pedro Sánchez, ministros del Gobierno y la financiación del PSOE, al no tener "elementos de corroboración" a pesar de que él dijo que aportaría multitud de pruebas, "es difícil que pueda tener recorrido jurídico".

Sobre las diferencias en las preguntas y los temas que se tratan en el juicio a Ábalos, Koldo y Aldama y el de la trama 'kitchen', el magistrado indica que "en un juicio está acotado lo que se puede preguntar, porque depende de qué es lo que se juzga y no se pueden hacer preguntas al margen de lo que se juzga". Sin embargo, considera que es "positivo tener cierta flexibilidad", aunque sin "llegar al extremo de que se pueda preguntar absolutamente cualquier cosa".

En el caso concreto de Aldama, Bosch comenta que "ha basado su estrategia defensiva gran parte en desvirtuar lo que dicen los informes de la UCO de que él está en la cúspide de la trama", recurriendo así a su teoría de que "hay una gran trama de Estado en la que está implicado el presidente del Gobierno, los ministros y el Partido Socialista financiado ilegalmente", situándose así en "un peón de tercera o cuarta fila".

El magistrado apunta que "hipotéticamente, sería posible" que Aldama hubiera aportado pruebas de todo esto en "una causa que estuviera secreta", como la que sigue la Audiencia Nacional, si bien asegura que le "sorprendería bastante": "Si tuviera pruebas de verdad de todo lo que dice, el momento idóneo para él, para protegerse, para defenderse, sería en este juicio".

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